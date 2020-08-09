Выборы в Беларуси: люди сообщают о проблемах с интернетом

В Беларуси люди жалуются на перебои с интернетом.Фото: Reuters

В Беларуси в основной день выборов президента Республики люди жалуются на проблемы с доступом в интернет.

Пользователи заявляют, что мессенджеры, в частности Telegram, работают со сбоями. Об этом сообщает Интерфакс-Запад в воскресенье, 9 августа.

"Затрудненное доступ к YouTube, некоторые сайты не открываются, в том числе сайт независимого наблюдения Zubr.in. Также нестабильно работают популярные VPN-сервисы. Как отмечают пользователи, проблемы наблюдаются как у тех, кто пользуется стационарным, так и мобильным интернетом", - сказано в сообщении.

Отдельные торговые точки вывешивают объявления, что в связи с техническими сбоями могут не работать терминалы.

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"У" Белтелекома "(крупнейший интернет-оператор страны) заявили, что наблюдается" проблема с внешними каналами, большая нагрузка ". О конкретных сроках решения проблем не сообщают и приносят извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

Сообщения о проблемах с интернетом поступают из разных регионов страны. Люди жалуются, что не могут зайти на сайты госучреждений, министерств и ведомств, Государственного агентства "БелТА" и сайт президента Беларуси.

Шестые президентские выборы в истории суверенной Беларуси назначены на воскресенье, 9 августа 2020 года. 65-летний Александр Лукашенко правит страной 25 лет. Никакие президентские выборы (2001, 2006, 2010, 2015), кроме первых (1994), не были признаны свободными и справедливыми на международном уровне. До выборов в Беларуси прошла волна митингов и протестов в поддержку оппозиционных кандидатов. На шестых президентских выборах в истории независимой Беларуси в досрочном голосовании якобы приняли участие 41,7% белорусов, имеющих право голоса, это 2854336 избирателей.