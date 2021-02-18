В Беларуси осудили двоих журналисток через стрим с митинга

Журналисткам назначили 2 года тюрьмы. Фото: TUT.BY

В Беларуси осудили 2 журналисток польского телеканала "Белсат" Дарью Чульцову и Екатерину Бахвалову под псевдонимом Андреева.

Суд Фрунзенского района белорусской столицы Минска назначил женщинам 2 года колонии общего режима, сообщают в Telegram-канале "Белсата".

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Журналисток признали виновными в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. 15 ноября 2020 года они вели стрим с акции памяти Романа Бондаренко на "Площади перемен" в Минске, которую разогнала милиция. По версии следствия, сотрудницы "Белсата" якобы осуществили сбор протестующих путем озвучивания информации в прямом эфире, что потом привело к остановке общественного транспорта.

В Беларуси исчез экс-премьер Сергей Румас. В последний раз он появлялся в мессенджерах в 5 утра 3 февраля. В тот же день днем ​​стало известно, что нескольких топ-менеджеров "Белагропромбанка", которым Сергей Румас руководил с 2005-го по 2010 год, вызывали на допросы в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Республики Беларусь.