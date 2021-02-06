В Беларуси исчез экс-премьер

 
Ексклюзивы
1/5
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
Просмотров: 621
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
Просмотров: 207
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Просмотров: 189
"Метеоролог - это мачо в мире профессий" - Наталка Диденко
"Метеоролог - это мачо в мире профессий" - Наталка Диденко
Просмотров: 126
Как ездить в непогоду - три советы новичкам
Как ездить в непогоду - три советы новичкам
Просмотров: 297
Станции Вернадского - 25: владения Украины в Антарктиде
Станции Вернадского - 25: владения Украины в Антарктиде
Просмотров: 153
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Просмотров: 648
Плохо знают, но есть желание учить
Плохо знают, но есть желание учить
Просмотров: 495
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Просмотров: 1656
Гомбовцы, путря, книши: почему исчезает украинская кухня
Гомбовцы, путря, книши: почему исчезает украинская кухня
Просмотров: 2529
Фото
Все фото
4
3
3
4
4
Взрыв в доме: что могло рвануть и видео руин
Взрыв в доме: что могло рвануть и видео руин
Показали древнеримские надгробия, которые обнаружили под Ватиканом
Показали древнеримские надгробия, которые обнаружили под Ватиканом
Женщина родила ребенка, когда была в коме
Женщина родила ребенка, когда была в коме
Мощный взрыв уничтожил трехэтажный отель
Мощный взрыв уничтожил трехэтажный отель
Концлагеря Путина: задержанных на митингах держат в антисанитарных условиях
Концлагеря Путина: задержанных на митингах держат в антисанитарных условиях
Видео
Все видео
Внебрачная дочь Путина дружит с племянником российского мафиози
Внебрачная дочь Путина дружит с племянником российского мафиози
Загорелась многоэтажка: кадры смертельной трагедии
Загорелась многоэтажка: кадры смертельной трагедии
Родственник Навального возглавил его родное село в Украине
Родственник Навального возглавил его родное село в Украине
Неуправляемый вагон поезда летел по городу почти 2 км: показали видео
Неуправляемый вагон поезда летел по городу почти 2 км: показали видео
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Интервью
1/5
"Ливерпулю" не хватает раздражителя"
"Ливерпулю" не хватает раздражителя"
Просмотров: 45
Каждый раз более сложные задачи - как приучить детей к работе
Каждый раз более сложные задачи - как приучить детей к работе
Просмотров: 216
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Просмотров: 405
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
Просмотров: 1008
Колбасу расфасовали по 2 кг. Ее было трудно продать: как мелкому производителю попасть в супермаркет
Колбасу расфасовали по 2 кг. Ее было трудно продать: как мелкому производителю попасть в супермаркет
Просмотров: 549
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
05 февраля 2021
Просмотров: 594
Хто залишився, крім нас
Анекдот. Сидять в окопі під Верденом Юнґер і Ремарк. Перший каже: дорогий Еріху Паулю, а чи доводилося вам читати "Смерть у Венеції" такого собі ...
суббота, 06 февраля 2021 13:44

В Беларуси исчез экс-премьер

  Комментировать
В Беларуси исчез экс-премьер
В Беларуси исчез ескпремьер республики Сергей Румас. Фото: sergeyrumas / Instagram

В Беларуси исчез экс-премьер Сергей Румас.

Журналисты ищут его уже 3 дня. В последний раз он появлялся в мессенджерах в 5 часов утра 3 февраля. В тот же день днем ​​стало известно, что нескольких топ-менеджеров "Белагропромбанка", которым Сергей Румас руководил с 2005 по 2010 год, вызывали на допросы в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Республики Беларусь, рассказывает Еспресо.TV.

Некоторые белорусские Telegram-каналы сообщили о задержании Румаса и о том, что допросы сотрудников банка были связаны именно с его деятельностью. В частности, с выдачей кредитов Туровскому молочному комбинату.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко заговорил о войне

КГБ, МВД и СК не подтвердили информацию о задержании, передает Хартыя'97.

Жена Сергея Румаса Жанна, которой смогли дозвониться журналисты, сказала, что мужа нет дома, передает Наша Нива. Через несколько часов она сказала, что Сергей Румас находится за границей. Где он на самом деле, неизвестно.

Бывший премьер-министр республики поддерживал протестующих Беларуси. Считал, что "поведение органов правопорядка, милиции и ОМОНа являются недопустимыми", а "массовые задержания протестующих являются нарушением их прав и свобод".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Беларуси исчез экс-премьер». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
февраля

Женщина объявила себя дочерью казненного царя

Умер король

Немцы втянули США в мировую войну

Первые бывшие американские рабы вернулись в Африку

Самое читаемое
Голые спортсменки и позирование топлес. Какими кадрами звезды покоряют сеть
Голые спортсменки и позирование топлес. Какими кадрами звезды покоряют сеть
6
 Просмотров: 83354
&quot;Пацанка&quot; устроила пикантную фотосессию в ванной
"Пацанка" устроила пикантную фотосессию в ванной
7
 Просмотров: 21699
Звезда Instagram вызвала фурор позированием без бюстгальтера
Звезда Instagram вызвала фурор позированием без бюстгальтера
10
 Просмотров: 17002
У Зеленского отреагировали на заявление ОПЗЖ об импичменте
У Зеленского отреагировали на заявление ОПЗЖ об импичменте Просмотров: 8631
Как жили киевляне более 100 лет назад - атмосферные фото
Как жили киевляне более 100 лет назад - атмосферные фото
24
 Просмотров: 6525
Мир
Внебрачная дочь Путина дружит с племянником российского мафиози
Внебрачная дочь Путина дружит с племянником российского мафиози
 Просмотров: 513
В Грузии протестуют против карантинных ограничений
В Грузии протестуют против карантинных ограничений Просмотров: 45
Загорелась многоэтажка: кадры смертельной трагедии
Загорелась многоэтажка: кадры смертельной трагедии
 Просмотров: 378
Крупнейший проект в истории страны. Дания построит остров
Крупнейший проект в истории страны. Дания построит остров Просмотров: 261
В еще одной стране введут паспорт вакцинации
В еще одной стране введут паспорт вакцинации Просмотров: 135
Больше всего комментируют
3
Пол площади залито краской: как выглядит памятник Бандере после акта вандализма
3
Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали 8 месяцев - секретарь СНБО
2
В России умер врач, который спасал Навального
2
После закрытия пророссийских телеканалов началось освобождение Украины - Аваков
1
Любила жизнь и написала пророческий стих: какой была погибшая при пожаре врач
Голосов: 855
Голосование Какие вопросы необходимо вынести на референдум?
  • Об уменьшении количества депутатов
  • О легализации короткоствольного огнестрельного оружия
  • О лишении украинского гражданства Виктора Медведчука
  • О роспуске Верховной Рады
  • Об отставке Владимира Зеленского
  • О запрете русского языка
  • Все перечисленное
Просмотреть