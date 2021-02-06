В Беларуси исчез ескпремьер республики Сергей Румас. Фото: sergeyrumas / Instagram

В Беларуси исчез экс-премьер Сергей Румас.

Журналисты ищут его уже 3 дня. В последний раз он появлялся в мессенджерах в 5 часов утра 3 февраля. В тот же день днем ​​стало известно, что нескольких топ-менеджеров "Белагропромбанка", которым Сергей Румас руководил с 2005 по 2010 год, вызывали на допросы в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Республики Беларусь, рассказывает Еспресо.TV.

Некоторые белорусские Telegram-каналы сообщили о задержании Румаса и о том, что допросы сотрудников банка были связаны именно с его деятельностью. В частности, с выдачей кредитов Туровскому молочному комбинату.

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КГБ, МВД и СК не подтвердили информацию о задержании, передает Хартыя'97.

Жена Сергея Румаса Жанна, которой смогли дозвониться журналисты, сказала, что мужа нет дома, передает Наша Нива. Через несколько часов она сказала, что Сергей Румас находится за границей. Где он на самом деле, неизвестно.

Бывший премьер-министр республики поддерживал протестующих Беларуси. Считал, что "поведение органов правопорядка, милиции и ОМОНа являются недопустимыми", а "массовые задержания протестующих являются нарушением их прав и свобод".