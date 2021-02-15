Белорусских политзаключенных намеренно заражают коронавирусом - советник Тихановской

На белорусских политзаключенных давят физически и психологически. Их держат в ужасных условиях и намеренно заражают коронавирусом.
Об этом заявил советник лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской Франак Вячорка в эфире "Общественного радио".
"Условия содержания Марии Колесниковой и других политзаключенных ужасны. Наших политзаключенных посещали международные эксперты. Они говорят, что это самые ужасные тюрьмы, которые они видели в жизни. Все сделано для того, чтобы психологически уничтожать человека", - прокомментировал он.
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По его словам, многих удерживают в единичных камерах.
"А в этих камерах, где много людей, постоянно намеренно происходит ротация, чтобы все заражались коронавирусом. Это просто общая пыточная. Чтобы подавить всякую надежду", - заявил Вячорка.
Он заявил, что большинство заключенных выходили после админареста с положительным тестом на коронавирус. Если человек кашлял или имел симптомы Covid-19, то его специально водили по камерам к другим заключенным.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская просит Украину поддержать демократическую Беларусь на международных площадках. Она также хочет встретиться с украинским руководством.
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