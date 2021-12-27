В Беларуси обнародовали новый проект Конституции

Будущий президент не сможет избираться на более двух сроков. Фото: pixabay

В Беларуси обнародован новый проект Конституции Сегодня, 27 декабря, в Беларуси обнародован проект обновленной Конституции для общественного обсуждения.

Об этом сообщает "Белта".

Если новую Конституцию примут, то президента могут сместить с должности Всебелорусским народным собранием. В частности, если тот будет систематически или грубо нарушать конституцию, совершит госпредательство или другое тяжкое преступление.

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Также хотят ограничить число президентских сроков до двух, но эти изменения будут применены к преемнику президента Беларуси Александра Лукашенко.

Пока президент Беларуси может досрочно устранить парламент, но только из-за неспособности выкидывать обязанности по состоянию здоровья.

В Конституции предусмотрено Всебелорусское народное собрание – это высший представительный орган народовластия, который будет иметь право законодательной инициативы. Орган сможет назначать членов и глав верховного и конституционного судов и центризбиркома. Раньше такое право имели только президент и парламент.

В собрание будут входить представители законодательной, исполнительной, судебной власти и гражданского общества. В общей сложности их должно быть 1200 человек. Будут выбирать членов на 5 лет, они будут собираться не реже 1 раза в год.

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