В Беларуси людей штрафуют за цвет жалюзи

В Минском районе Беларуси Сергея Мельянця оштрафовали на $342 за бело-красно-белые жалюзи.

Суд постановил, что они являются несанкционированным пикетом, сообщило издание Tut.by.

Отмечается, что мужчина повесил жалюзи еще осенью. В середине декабря милиция составила на него протокол за "одиночный пикет без разрешения государства".

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Автор: tut.by Мужчина хотят оштрафовать за жалюзи.

По словам милиционеров, он "публично выразил свои общественно-политические настроения".

Мельянець имеет высшее духовное образование. Поэтому в суде мужчина утверждал, что цвета жалюзи отражают его христианское мировоззрение.

"Белый цвет символизирует святость, которую мы, верующие люди, получаем благодаря пролитой Иисусом Христом на кресте крови за наши грехи", - пояснил он.

Автор: tut.by Мужчина хотят оштрафовать за жалюзи.

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