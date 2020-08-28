В Беларуси грубо ответили на прекращение Киевом официальных отношений

Ответственность перевели на Киев. Фото: ОНТ

Белорусские власти считают, что именно Украина ответственна за последствия прекращения контактов.

"Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую "паузу" - это не просто нажатие кнопки на устройстве. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнеров", - говорится в заявлении пресс-службы МИД Беларуси.

Ведомство заявило, что Минск готов продолжить сотрудничество на всех уровнях и в том объеме, в котором готова Украине.

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"Белорусское государство не допустит повторения ситуации, когда наша судьба будет решаться за рубежом. Белорусы, как никакой другой народ, хорошо усвоили уроки, которые нам преподнесла история. В сложившихся обстоятельствах, репутация независимого и суверенного государства строится на выверенных, объективных и самостоятельных решениях в интересах собственного народа и стабильности в регионе, а не на амбициях и попытках следовать трендам", - отмечается в заявлении.

Украина приостановила официальные контакты с Беларусью. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, к такому шагу Украину прибегла, реагируя на убийства мирных протестующих в Беларуси.