В Беларуси грубо ответили на прекращение Киевом официальных отношений

 
Ексклюзивы
1/5
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Просмотров: 477
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
Просмотров: 432
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
1 Просмотров: 243
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Просмотров: 621
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Просмотров: 1062
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
Просмотров: 702
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
Просмотров: 1917
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Просмотров: 2736
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
2 Просмотров: 1944
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 333
Фото
Все фото
8
3
6
3
21
Порноактриса отсудила у Трампа $ 44 тыс.
Порноактриса отсудила у Трампа $ 44 тыс.
ОМОН задержал оппозиционеров из координационного совета
ОМОН задержал оппозиционеров из координационного совета
В Беларуси обваливается рубль, в обменниках сдают евро и покупают доллары
В Беларуси обваливается рубль, в обменниках сдают евро и покупают доллары
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Видео
Все видео
Ураган "Лаура" добрался до американского побережья: первой жертвой стал ребенок
Ураган "Лаура" добрался до американского побережья: первой жертвой стал ребенок
Протесты в Беларуси: силовики загнали протестующих в костел и не выпускают
Протесты в Беларуси: силовики загнали протестующих в костел и не выпускают
Издевательства омоновцев над белорусами сняли на видео
Издевательства омоновцев над белорусами сняли на видео
Вышел тизер второй части фильма "Отряд самоубийц"
Вышел тизер второй части фильма "Отряд самоубийц"
Лукашенко в вертолете и с автоматом прилетел во Дворец независимости
Лукашенко в вертолете и с автоматом прилетел во Дворец независимости
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 1773
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 540
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 801
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5607
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3294
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
28 августа 2020
Просмотров: 153
Уляша
Уляшою прозвав його я. Це не дуже відрізняється від Уляна, як його й називали. Але в Уляшу вкладено більше тепла. Ну, й трохи іронії, він же різним ...
пятница, 28 августа 2020 21:20

В Беларуси грубо ответили на прекращение Киевом официальных отношений

  Комментировать
В Беларуси грубо ответили на прекращение Киевом официальных отношений
Ответственность перевели на Киев. Фото: ОНТ

Белорусские власти считают, что именно Украина ответственна за последствия прекращения контактов.

"Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую "паузу" - это не просто нажатие кнопки на устройстве. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнеров", - говорится в заявлении пресс-службы МИД Беларуси.

Ведомство заявило, что Минск готов продолжить сотрудничество на всех уровнях и в том объеме, в котором готова Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Высшие должностные лица Совета Европы обратились к Лукашенко

"Белорусское государство не допустит повторения ситуации, когда наша судьба будет решаться за рубежом. Белорусы, как никакой другой народ, хорошо усвоили уроки, которые нам преподнесла история. В сложившихся обстоятельствах, репутация независимого и суверенного государства строится на выверенных, объективных и самостоятельных решениях в интересах собственного народа и стабильности в регионе, а не на амбициях и попытках следовать трендам", - отмечается в заявлении.

Украина приостановила официальные контакты с Беларусью. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, к такому шагу Украину прибегла, реагируя на убийства мирных протестующих в Беларуси.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Беларуси грубо ответили на прекращение Киевом официальных отношений». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
августа

Жестоко убили темнокожего подростка

Произошла трагедия на авиашоу

Принц развелся с принцессой

Самое читаемое
17-летнюю девушку изнасиловали в туалете ресторана
17-летнюю девушку изнасиловали в туалете ресторана
4
 Просмотров: 47088
Звезда Instagram в мини-бикини покоряет интернет
Звезда Instagram в мини-бикини покоряет интернет
8
 Просмотров: 21285
Мексиканка публикует горячие фото в нижнем белье
Мексиканка публикует горячие фото в нижнем белье
7
 Просмотров: 20602
Соблазнительница Лола со &quot;Школы&quot; устроила фотосессию топлес
Соблазнительница Лола со "Школы" устроила фотосессию топлес
7
 Просмотров: 11475
Соблазнительная итальянка публикует откровенные фото
Соблазнительная итальянка публикует откровенные фото
6
 Просмотров: 11070
Мир
Украинские пограничники не разрешили белорусам пересечь государственную границу
Украинские пограничники не разрешили белорусам пересечь государственную границу Просмотров: 630
Еврокомиссия угрожает судом за охоту на птиц
Еврокомиссия угрожает судом за охоту на птиц Просмотров: 126
Лукашенко высказался о введении войск РФ
Лукашенко высказался о введении войск РФ Просмотров: 972
Белорусский рубль упал до рекордного минимума
Белорусский рубль упал до рекордного минимума Просмотров: 747
Лукашенко отреагировал на санкции против Беларуси
Лукашенко отреагировал на санкции против Беларуси Просмотров: 756
Больше всего комментируют
5
Зеленский пообещал уехать с дачи в Конча-Заспе
5
У Зеленского представили замену мятежному мэру Черкасс
4
Расстрел автобуса под Харьковом: рассказали новые подробности
2
Коломойский и Боголюбов покупали элитную недвижимость на средства ПриватБанка - Следствие Инфо
2
Партия Пальчевского, которой заклеили борды по всей стране, задекларировала ноутбук, стол и два стула
Голосов: 3589
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua