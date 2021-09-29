В Беларуси горел нефтеперерабатывающий завод

Пожар охватил нефтеперерабатывающий завод в Беларуси. Фото: МЧС Беларуси

В Беларуси на нефтеперерабатывающем заводе ОАО "Нафтан" произошел пожар.

"... Во время запуска установки замедленного коксования на территории ОАО "Нафтан" в г. Новополоцк Витебской области произошел выход дизельного топлива с последующим его возгоранием", сообщили в МЧС Беларуси.

Огонь достигал трех метров в высоту.

Сначала пожар локализовали, а затем ликвидировали.

На месте ЧП работали 15 пожарных машин и 58 спасателей.

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23 августа на нефтяной платформе KU-Alfa в Мексиканском заливе произошел взрыв и пожар. В результате взрыва исчезли пять человек. Их поисками занимаются спасатели. Один работник погиб, остальные пострадали - получили ожоги и ранения.