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вторник, 25 мая 2021 14:16

В Беларуси до семи лет осудили Павла Северинца

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В Беларуси до семи лет осудили Павла Северинца
Павел Северинец получил 7 лет колонии. Фото: bankruptcy-ua.com

В Беларуси оппозиционного политика, сопредседателя "Белорусской христианской демократии" Павла Северинца приговорили к семи годам колонии строгого режима.

Его обвиняют в "организации массовых беспорядков", сообщает DW, такое решение вынес 25 мая Могилевский областной суд.

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Приговоры по обвинению в "массовых беспорядках" вынесены также администратору оппозиционных Telegram-каналов Ирине Счастной и активистам движения "Европейская Беларусь" Павлу Юхневичу, Максиму Винярскому, Евгению Афнагелю и Андрею Войничу.

Счастная получила четыре года лишения свободы, Юхневич и Винярський - по пять лет, Афнахель и Войнич - по семь.

Все заседания проходили в закрытом режиме, потому что, как объяснили в суде, "материалы относятся к охраняемой законом тайны".

Белорусский политзаключенный Витольд Ашурок умер в колонии. 18 января его приговорили к пяти годам в исправительной колонии за "организацию и подготовку действий, которые грубо нарушают общественный порядок или насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел".

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25
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