В Беларуси до семи лет осудили Павла Северинца

В Беларуси оппозиционного политика, сопредседателя "Белорусской христианской демократии" Павла Северинца приговорили к семи годам колонии строгого режима.
Его обвиняют в "организации массовых беспорядков", сообщает DW, такое решение вынес 25 мая Могилевский областной суд.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 709 дней плена. Украинская военная вернулась с РФ
Приговоры по обвинению в "массовых беспорядках" вынесены также администратору оппозиционных Telegram-каналов Ирине Счастной и активистам движения "Европейская Беларусь" Павлу Юхневичу, Максиму Винярскому, Евгению Афнагелю и Андрею Войничу.
Счастная получила четыре года лишения свободы, Юхневич и Винярський - по пять лет, Афнахель и Войнич - по семь.
Все заседания проходили в закрытом режиме, потому что, как объяснили в суде, "материалы относятся к охраняемой законом тайны".
Белорусский политзаключенный Витольд Ашурок умер в колонии. 18 января его приговорили к пяти годам в исправительной колонии за "организацию и подготовку действий, которые грубо нарушают общественный порядок или насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел".
Комментарии