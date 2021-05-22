Белорусский политзаключенный умер в колонии

Витольд Ашурок умер в заключении. Фото: LRT

Белорусский политзаключенный Витольд Ашурок умер в колонии.

18 января его приговорили к пяти годам в исправительной колонии за "организацию и подготовку действий, которые грубо нарушают общественный порядок или насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел", сообщает "Наша Нива".

Он отбывал наказание в Шкловский колонии. Белорусу было 50 лет.

Ашурок вместе с единомышленниками устанавливал кресты на месте захоронений соратников революционера Кастуся Калиновского в Гродневський области.

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Он был координатором движения "За свободу". Баллотировался в местные депутаты, пытался избираться в парламент.

Верховный суд Беларуси приговорил капитана вооруженных сил Дениса Урада до 18 лет колонии усиленного режима за "государственную измену". Урада признали виновным в "измене государству". Приговор вступил в силу и обжалованию не подлежит.