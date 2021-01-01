В Беларуси будут взимать сбор за выезд

В Беларуси разрешили местным властям брать сбор за выезд из страны на автомобиле в размере 87 белорусских рублей.
Изменения в тамошнем налоговом кодексе страны начали действовать с 1 января.
Областные советы депутатов имеют право вводить на территории соответствующих административно-территориальных единиц местный сбор за пересечение транспортными средствами белорусской границы.
Такое решение власть страны объясняет привлечением новых средств в бюджет. Плательщиками сбора признаются водители транспортных средств максимальной массой до 5 тонн и с не более 8 мест для сидения кроме водителя.
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2021 год более 100 участников акций протеста в Беларуси встретили под административным арестом. Десятки политзаключенных тоже за решеткой.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не уйдет с должности.
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