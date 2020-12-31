В Белоруссии десятки участников протестов встретят Новый год за решеткой

Протестующие остаются под арестом. Фото: Reuters

2021 год более 100 участников акций протеста в Беларуси встретят под административным арестом.

Десятки политзаключенных будут за решеткой. Среди них оппозиционерка Мария Колесникова, сообщила белорусская правозащитная организация "Весна".

До сих пор под арестом остаются 112 протестующих.

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Среди арестованных 18 женщин и 94 мужчин.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не уйдет с поста главы государства, пока этого не попросит "последний" сотрудник ОМОНа.