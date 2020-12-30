Лукашенко не уйдет с поста президента Беларуси, пока "последний омоновец не скажет уйти"

Лукашенко считает "западных кукловодов" виновными в митингах в Беларуси. Фото: memepedia.ru

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не уйдет с поста главы государства пока этого не попросит "последний" сотрудник ОМОНа.

Об этом сообщили TUT.by.

"Пока последний омоновец не скажет уйти, я буду наглухо стоять в этой стране с вами бок о бок. Потому что и у меня, и у вас, кроме этой страны, ничего нет ", - сказал он.

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По словам Лукашенко, у западных и северных границ Беларуси "наращивается военный потенциал". По его мнению, дело в "зарубежных кукловодах".

"Польша и страны Прибалтики стали полигонами для регулярных учений и тренировок войск НАТО. Нам угрожают не только введением новых санкций, против нас ввели настоящую информационную войну, постоянно устраиваются политические провокации. Ведущую роль в организации уличных беспорядков играют зарубежные кукловоды и их приспешники-коллаборационисты. Мы уже с вами видели таких в кадрах немецкой кинохроники, которые восторженно маршируют с портретами фюрера", - сказал Лукашенко.

Лукашенко высказался про "змагаров", Новом годе и своем уходе.



"Обещали нам, белорусам, устроить веселый Новый год. Пусть попробуют". pic.twitter.com/NfUzHDQYGv — TUT.BY (@tutby) December 30, 2020

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал биться за страну.