В Беларуси арестованных специально заражают Covid-19

Силовики при задержании помечают людей краской, избивают и пытают их. Фото: pixabay.com

В белорусских тюрьмах умышленно распространяют Covid-19, а арестованные выходят из тюрем больными. Во время задержания силовики помечают людей краской, избивают и пытают их.

Об этом в Берлине заявила представителям Бундестага лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, передает "УНН".

"Не стоит медлить. Наши люди продолжают мирно протестовать на улицах своих городов, но теперь становится холодно, а репрессии не прекращаются. При этом я точно знаю, что протест не остановить, ведь люди неизменно стоят на своих требованиях, которые режим не выполняет. Мы требуем новых выборов через инклюзивный диалог", - сказала Тихановская.

Темой их встречи с президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле, председателем Комитета по иностранным делам Бундестага Норбертом Реттгеном и віцепрезиденткою Бундестага Клаудией Рот была поддержка репрессированных и их семей, а также раненых и тех, кто пытается получить необходимое лечение.

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В ходе своего визита в Германию белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская приняла участие в митинге диаспоры белорусов в Берлине.