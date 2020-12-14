Тихановская выступила в Берлинском соборе во время молитвы за мир в Беларуси. Фото: telegram

В ходе своего визита в Германию белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская приняла участие в митинге диаспоры белорусов в Берлине.

Об этом сообщается в Telegram канал оппозиционерки.

"Каждый белорус, независимо от того, дома он или за границей, - теперь герой. Сейчас очень важно поддерживать друг друга и общаться с европейскими политиками, чтобы они помогали белорусам ", - заявила на митинге Тихановская.

Отмечается, что на митинге возле Берлинского концертного зала собралось около трехсот человек с флагами Беларуси. После этого Тихановская выступила в Берлинском соборе во время молитвы за мир в Беларуси.

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Кроме того, в воскресенье оппозиционерка встретилась со Светланой Алексиевич в Берлине. Они обсудили, как можно помочь людям в Беларуси. Алексиевич сообщила, что собирает материалы для будущей книги - истории героев революции в Беларуси.

Также Тихановская встретится с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Сейчас политик находится с рабочим визитом в ФРГ.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська создала виртуальные Народные посольства Беларуси по всему миру.