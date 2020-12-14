Правление Лукашенка может закончиться до весны - Тихановская

Тихановская сделала заявление о правлении Лукашенка. Фото: Яндекс.Новости

Правление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко может закончиться к весне 2021 года.

Об этом заявила лидерка белорусской оппозиции Светлана Тихановская, пишет Politico.

По ее словам, стратегия борьбы с Лукашенко не изменилась - "давление, переговоры и новые выборы".

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"Мы до сих пор на 1-м шаге, это давление изнутри и извне. Было бы наивно верить в то, что Лукашенко просто так уйдет", - прокомментировала оппозиционерка.

Она заявила, что большую роль играет воля граждан Беларуси.

"Я думаю, мы можем победить до весны. Но кто знает, это может произойти и на следующей неделе ", - считает Тихановская.

Лидер белорусской опозизиции Светлана Тихановская пожаловалась на медленные реакции лидеров Европейского Союза по внедрению экономических санкций на крупные предприятия Беларуси.