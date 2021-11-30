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В Азербайджане разбился вертолет с военными: умерли 14 человек

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В Азербайджане разбился вертолет с военными: умерли 14 человек
В катастрофе выжили два человека. Фото: pixabay.com

В Азербайджане в результате крушения военного вертолета во время тренировочного вылета во вторник погибли 14 человек.

Информацию об инциденте подтвердили власти страны, сообщает 1news.az.

"Авария произошла на авиационном полигоне Гарагейбат, расположенном на территории Хызинского района. Вертолет принадлежал Государственной пограничной службе. Причины катастрофы выясняют", - говорится в сообщении.

Азербайджанские власти опубликовали список погибших, 13-ть – офицеры в звании от старшего лейтенанта до полковника, еще одного погибшего указали как "рабочего". В катастрофе также выжили два человека. Их госпитализировали.

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В западной немецкой земле Баден-Вюртемберг 17 октября разбился четырехместный вертолет Robinson R44. Пилот и двое пассажиров погибли. Одного из погибших нашли в 50 м от места падения вертолета.

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