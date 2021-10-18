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понедельник, 18 октября 2021 09:28

В Германии разбился вертолет - экипаж погиб

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В Германии разбился вертолет - экипаж погиб
Выяснение обстоятельств аварии продлится несколько месяцев. Фото: dpa-international.com

В западной немецкой земле Баден-Вюртемберг 17 октября разбился четырехместный вертолет Robinson R44.

Пилот и двое пассажиров погибли, сообщает dpa. Одного из погибших нашли в 50 м от места падения вертолета.

"Авария произошла в лесистой местности возле города Бухен недалеко от Баварии. Обломки вертолета разлетелись на сотни метров и частично застряли в деревьях", - говорится в сообщении.

Причины катастрофы пока неизвестны. Выяснение обстоятельств может занять несколько месяцев, считают в федеральном бюро расследования воздушных инцидентов. Это пятый случай в Германии, произошедший с гражданскими вертолетами за последние два года. Предыдущие аварии не приводили к смерти или серьезным травмам.

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23 сентября на Камчатке в России разбился вертолет ФСБ Ка-27. Он совершал учебный полет и жестко приземлился в районе горы Острая. По предварительным данным, на борту было три человека.

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18
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