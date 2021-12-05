В австрийских Альпах погибли трое лыжников из-за лавины

Австрийские Альпы. Иллюстративное фото / Getty Images

Трое лыжников погибли и двое получили ранения в результате лавины в центральной Австрии.

Жертвы были частью группы из 11 лыжников, восемь из которых сбила снежная плита шириной примерно 200 метров, когда они поднимались по склону во время лыжного тура в субботу в провинции Зальцбург. Об этом сообщает АР.

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Трое лыжников погибли в результате лавины, еще двое были частично похоронены, но смогли освободиться, говорится в заявлении региональной полиции.

Спасатели смогли найти двух лыжников с помощью поисковых устройств. Один был мертв, а другой позже скончался в больнице. У третьего похороненного лыжника не было поискового устройства. Его тело обнаружыли примерно через четыре часа после схода лавины.

Пострадавшими стали мужчины из Австрии. Двоим из них по 19 лет, третьему – 24 года. Двое раненых лыжников доставили в местную больницу.

Десятки тысяч протестующих прошли маршем по нескольким городам на северо-западе Европы в субботу, 4 декабря. Они протестовали против ограничений из-за коронавируса, введенных на фоне всплеска заболеваний.