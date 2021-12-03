В Австрии избрали нового канцлера

Австрийская народная партия избрала Карла Нехаммера новым премьер-министром Австрии.

Об этом сообщает ORF.

Ранее Карл Нехаммер занимал должность министра внутренних дел Австрии с января 2020 года. До этого являлся генеральным секретарем Австрийской народной партии с 2018-го по 2020 год, а также членом национального совета с 2017-го по 2020 год.

Новый канцлер представит подробности о новой правительственной команде на пресс-конференции.

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К обязанностям чиновник приступит после отставки Александера Шалленберга.

Экс-канцлер Австрии Себастиан Курц, подавший в отставку на фоне коррупционного расследования, уходит из политики. Курца обвиняют в использовании государственных денег для оплаты опросов, которые повышали его имидж. Прокуратура подозревает, что в обмен на публикацию хороших для него опросов и других положительных репортажей, крупный австрийский таблоид получил прибыльную рекламу.

Александер Шалленберг, заменивший Курца на период, пока не станет известно, кто может занять должность канцлера, подал в отставку после семи недель работы.