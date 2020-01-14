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вторник, 14 января 2020 16:46

В Австралии могут исчезнуть некоторые виды лягушек и насекомых
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Жасмин Сендерс держит своего кролика Жейка после эвакуации в Эдене, штат Новый Южный Вельс. Фото: REUTERS
Эвакуированные из Маллакуты прибывают на военном корабле в порт Гастингс, штат Виктория, Австралия, 4 января 2020 года. Фото: REUTERS
Бернадетт Фостер позирует со своими собаками возле эвакуационного центра Кобарго, 5 января. Женщина приехала из Дигнамс Крик, штат Новый Южный Уэльс. Фото: REUTERS
Пострадавший какаду идет через национальный парк Косцюшко, самый большой в Новом Южном Уэльсе. Фото: REUTERS
Волонтер Трейси Берджесс держит сильно обгоревшего кузу Голубых гор Австралии, 29 декабря 2019 года. Фото: REUTERS

Австралия выделит 50 млн австралийских долларов - это 31 млн евро - на восстановление природы после пожаров. Только коал там погибло столько, что они находятся под угрозой исчезновения. Об этом в Twitter написала министр охраны окружающей среды Австралии Сьюзан Лей.

У фермера 58-летнего Дона Фрестера из города Катумба живут 38 коал, которых спасли от огня.

"Жена ехала навестить мать в Моссмане. У дороги увидела двух обгоревших коал. Рядом - три мертвые. Нашла слабую самку с детенышем. Всех унесла в машину", - рассказал он в комментарии журналу "Країна".

"В соцсети попросила посоветовать клинику. С нами сразу связались две. Забрали самку с медвежонком - они были в плохом состоянии. Через неделю мама-коала умерла. Детеныша держат в клинике. За остальными попросили ухаживать нас, потому что нет мест. Расписали, что надо делать ", - добавляет Фрестер.

По его словам, через несколько дней у них было 14 коал.

  Волонтер Трейси Берджесс держит сильно обгоревшего кузу Голубых гор Австралии, 29 декабря 2019 года. Фото: REUTERS
Волонтер Трейси Берджесс держит сильно обгоревшего кузу Голубых гор Австралии, 29 декабря 2019 года. Фото: REUTERS

"Соседи спрашивали, можем ли брать еще. Ежедневно приезжают помогать волонтеры. Нам начали переводить деньги со всей страны. Коал держим в коровнике, теплице и в доме. В гараже им не нравится. На пастбище боятся. Сейчас их 38. У нас не умер никто, потому что ветеринары отдают только тех, за кого не боятся ", - говорит фермер.

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По словам Виктора Джонса, эксперта по биоразнообразию из Сиднея, на острове Кенгуру и в Новом Южном Уэльсе погибли половина популяции коал.

"Там много заповедников. Спасаются крупные животные - кенгуру, эму, валлаби. Мелкие птицы не успевают вылететь из зоны бедствия. Верховой огонь распространяется быстрее".

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Он говорит, растительный мир Австралии развивался с учетом ежегодных пожаров. Шишки банксии заклеены смолой. Под действием высокой температуры семена освобождаются. У эвкалипта под прочной корой есть почки, которые "просыпаются" от огня. За две недели они дадут побеги. Но огонь на такой территории не может быть полезным ни для какого природного мира.

"У нас были несколько видов лягушек и насекомых, которые жили только на территории, которая выгорела. Не уверен, что удастся восстановить их популяцию", - говорит эксперт.

Подробнее о пожарах в Австралии и их последствиях читайте в журнале "Країна" за 16 января.

В Австралии с сентября продолжаются лесные пожары. Погибли по меньшей мере 28 человек. Уничтожено более 10 млн га. Это больше территорию Португалии. Сгорели 2,2 тыс. домов. Только в штате Новый Южный Уэльс погибли 480 млн животных, по оценкам Всемирного фонда охраны природы.

Лесные пожары на материке случаются ежегодно. В этом году худшая за последнее десятилетие засуха и выше, чем обычно, температура воздуха.

Автор: Оксана Снигур
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