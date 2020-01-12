В Австралии с вертолетов сбрасывают еду для животных

В Австралии диким животным доставили тысячи килограммов овощей. Фото: Facebook

В Австралии с воздуха сбросили тысячи килограммов овощей, чтобы накормить животных, которые живут в труднодоступных местах и ​​зонах, пострадавших от масштабных лесных пожаров.

Доставку еды организовала Австралийская национальная служба парков и дикой природы. Об этом сообщил министр энергетики и окружающей среды штата Новый Южный Уэльс Мэтт Кин в Facebook.

Министр назвал эту акцию "Операцией скалистого кенгуру", в честь животных, которые первыми получили доставку продовольствия. Австралийские службы сбрасывали продукты из воздуха. Как отмечается, на вертолеты загрузили тысячи килограммов овощей, в основном морковь и батат.

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В результате пожаров в Австралии, которые продолжаются с сентября 2019 года, могли погибнуть более миллиарда животных. Такие данные называет эколог Сиднейского университета Криса Дикмэн.