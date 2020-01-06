Пожары в Австралии начали влиять на погоду

Пожар в Австралии охватил территорию в 5,5 млн гектаров.

Пожары в Австралии начали самостоятельно формировать погоду, которая только способствует дальнейшему распространению огня.

Над территорией в более 5,5 млн гектаров., которую охватил огонь, образовалась масштабная прослойка низкого давления, которая вместе с горячим воздухом поднимает в атмосферу клубы дыма от горящей растительности - на высоту от 10 до 50 км - и разносит их на значительные расстояния, пишет BBC News Украина.

Шлейф от австралийских пожаров уже преодолел почти 2 тысячи км и достиг территории Новой Зеландии.

Остывая в верхних слоях атмосферы, дым превращается в мощные кучево-дождевые облака с грозовым потенциалом. В них формируются электрические разряды, которые приводят к возникновению молний - а те, в свою очередь, могут поджигать новые участки земли.

По последним данным, в результате пожаров в Австралии погибли 24 человека и миллионы животных.

Власти Австралии, вслед за самым густонаселенным штатом Новый Южный Уэльс, ввели чрезвычайное положение в крупнейшем городе страны Сиднее.

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Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября 2019 года. Распространению огня способствуют высокая температура и сильный ветер.