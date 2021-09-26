В Антарктике живет меньше тюленей, чем считалось ранее - ученые

Исследователи также отметили, что этот вид тюленей требует для жизни неподвижные пласты льда на берегу. Фото: Pixabay

В Антарктике живет на восемь процентов меньше тюленей Уэдделла, чем считалось ранее. Об этом свидетельствует результат нового научного исследования, опубликованного в журнале Science Advances, сообщает в субботу, 25 сентября, немецкий радиовещателями Deutschlandfunk, передает DW.

Как отмечается, этому выводу пришли после анализа спутниковых снимков всего побережья Антарктиды, сделанного волонтерами. Всего на фотографиях можно увидеть около 200 000 самок и молодых особей этого вида тюленей. Самцов Тюлень Уэдделла во внимание в исследовании не принимали, поскольку в это время года они проводят много времени в воде, отмечается в сообщении.

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Исследователи также отметили, что этот вид тюленей требует для жизни неподвижные пласты льда на берегу. На них тюлени выращивают потомство. Кроме того, они предпочитают определенной глубине воды и держат дистанцию ​​в колонии императорских пингвинов, вероятно, потому, что конкурируют с ними за рыбу как источник питания.

Потепление климата на планете более чем на 1,5°С приведет к катастрофе. Избежать этого можно достигнув углеродной нейтральности в течение ближайших 10 лет.