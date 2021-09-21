Миру грозит климатическая катастрофа - ООН бьет тревогу

Наразі необхідна чітка та рішуча реакція G20. Фото: pixabay.com

Потепление климата на планете более чем на 1,5°С приведет к катастрофе.

Избежать этого можно достигнув углеродной нейтральности в течение ближайших 10 лет, заявил в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время конференции по вопросам климата.

"Чтобы ограничить повышение температуры, нам необходимо на 45 процентов сократить выбросы до 2030 года. Вместо этого страны движутся к увеличению выбросов парниковых газов на 16 процентов", - сказал он.

Необходима четкая и решительная реакция G20, считает Гутерриш. Именно на эти страны приходится 80% выбросов парниковых газов. Потому следующая встреча G20 станет крайне важной для достижения успеха в рамках конвенции ООН о климатических изменениях.

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В ближайшие десятилетия в мире может произойти климатическая катастрофа, вызванная глобальным потеплением. Последствия изменения климата ощутимы во всех частях планеты. К таким выводам пришла Межправительственная группа экспертов по изменению климата. Изменения климата привели к существенному увеличению количества лесных пожаров в мире. На украинском Полесье они, вероятно, станут таким же регулярным явлением, которым ранее были паводки.