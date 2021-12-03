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воскресенье, 05 декабря 2021 04:38

В Англии нашли необычную свалку с десятками Гелендвагенов
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В Великобритании нашли свалку с более 20 заброшенными премиальными внедорожниками Mercedes G-Class.

Машины ржавеют под открытым небом, сообщил в YouTube блогер канала IMSTOKZE.

Он опубликовал видео необычной свалки, где хранится около двух десятков Гелендвагенов. Преимущественно это машины 1990-2000 годов выпуска. Есть также специальные "Гелики" серии Professional, предназначенные для армии и спасательных служб.

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Фото: IMSTOKZE

На первый взгляд кажется, что машины находятся в хорошем состоянии, но при лучшем рассмотрении видно, что у многих отсутствуют детали кузова и салона.

Среди брошенных авто есть также трехдверные кабриолеты на короткобазном шасси, которые Mercedes перестала выпускать с середины 2010-х. В зависимости от состояния и комплектации цена открытого Гелендвагена может достигать $200-300 тыс.

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Компания Mercedes-Benz представила модели Mercedes-AMG GT и внедорожник G-Class в специально созданных рождественских образах. Машины выглядят похожими на новогодние подарки, поскольку их "одели" в стиле "уродливых рождественских свитеров".

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