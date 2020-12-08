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вторник, 08 декабря 2020 14:49

Гелик и Mercedes-AMG GT "одели" в рождественские свитера
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Компания Mercedes-Benz представила модели Mercedes-AMG GT и внедорожник G-Class в специально созданных рождественских образах. Машины выглядят похожими на новогодние подарки, поскольку их "одели" в стиле "уродливых рождественских свитеров".

Фото автомобилей в праздничных ливреях Mercedes-Benz опубликовала в Facebook с хэштегом #UglySweaterCars.

Свитера с необычными рисунками стали популярными в Америке в 80-х. Их популярность набрала обороты благодаря тенденции размещать на свитерах максимально странные узоры, поэтому впоследствии выражение "уродливый рождественский свитер" превратилось в мем. У таких свитеров даже появился собственный шутливый праздник, который отмечают в предпоследнюю пятницу декабря (в этом году 18 числа).

Фото: facebook.com/MercedesBenz

В компании уже отметила, что двумя порциями экстравагантных снимков дело не ограничится. Какие именно модели Mercedes-Benz получат "свитерки" следующими и можно ли будет их приобрести, не уточняется.

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Бренд Swarovski вместе с маркой Tipsy Elves создал трикотажное изделие стоимостью в $30 тыс. (788 тыс. грн). Свитер известный как "Самый дорогой в мире уродливый рождественский свитер". Инкрустированный 24 274 кристаллами Swarovski. На создание изделия понадобилось 52 дня.

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