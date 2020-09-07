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понедельник, 07 сентября 2020 03:54

В Англии мужчина с ножом напал на прохожих, 8 жертв

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В Англии мужчина с ножом напал на прохожих, 8 жертв
У правоохранителей есть описание подозреваемого, его поиски продолжаются. Фото: SWNS

В английском городе Бирмингем в воскресенье вооруженный мужчина напал с ножом на людей, один человек погиб, еще 7 получили ранения.

"Полиция сообщает, что один человек погиб, а двое других людей получили серьезные ранения в результате ножевого инцидента в центре города Бирмингем. Еще пять человек также пострадали в результате того, что полиция западного Мидленда назвала "большим инцидентом", - говорится в сообщении Sky News.

Отмечается, что нападения на улицах города продолжались в течение двух часов. Правоохранители имеют описание подозреваемого, его поиски продолжаются.

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В Орехове Запорожской обл. 35-летний мужчина ранил ножом четырех посетителей кафе из-за того, что разъяренные клиенты заведения перебросили авто нападающего.

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