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суббота, 05 сентября 2020 19:20

Мужчина набросился с ножом на посетителей кафе. Ему перевернули машину

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Мужчина набросился с ножом на посетителей кафе. Ему перевернули машину
В кафе произошел конфликт. Фото: Национальная полиция

В Орехове Запорожской обл. 35-летний мужчина ранил ножом четырех посетителей кафе.

Во время распития алкоголя между мужчинами произошел конфликт, сообщает отдел коммуникации полиции области.

Разъяренные клиенты заведения перевернули авто напавшего, пытаясь совершить самосуд.

Перепалка между 35-летним крестьянином и другими четырьмя посетителями переросла в драку. Мужчина достал нож и ударил им в грудь сначала 18-летнего парня, а потом еще трех - 17-летних юношей.

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18-летнего пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации. Трое других получили непроникающие ранения конечностей и туловища.

Напавшего задержали по статье о покушении на умышленное убийство. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

30 августа, в Киеве на Троещине произошло нападение на бригаду скорой помощи. Медикам поступил вызов от мужчины, который получил травму головы после драки

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