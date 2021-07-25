В американском штате обнаружили чуму

В США обнаружили вспышку чумы. Фото: pixabay.com

В американском штате Колорадо медики обнаружили в 10-летнего мальчика чуму. Он умер от осложнений этого заболевания.

Инфекцию диагностировала лабораторная проверка Департамента здравоохранения и окружающей среды штата. Чума обнаружили в шести округах Колорадо, а именно в животных и блох, передает CNN.

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Чуму провоцируют бактерии, которые могут попасть в организм человека при прямом контакте с зараженными животными. Симптомы включают внезапное повышение температуры, увеличение лимфатических узлов. На ранней стадии заражения можно вылечить.

В Тибете в леднике Гулия ученые нашли неизвестные ранее вирусы. Их возраст может быть более 15 тыс. лет. На высоте более 6,7 тыс. м над уровнем моря микробиологи взяли образцы породы. Они обнаружили 33 вируса, 28 из них неизвестные современной науке. Четыре известные вирусы относятся к семейству бактериофагов, которые заражают бактерии.