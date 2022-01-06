В Алматы погибли по меньшей мере 30 демонстрантов – оппозиционер

В Алматы продолжается противостояние силовиков с протестующими. Фото: Reuters

В ходе протестов в Алматы погибли по меньшей мере 30 демонстрантов.

Об этом сказал глава независимого координационного штаба протестов, оппозиционный политик Жасарал Куанишалин, передает Orda.kz.

Он сказал, что в центре города стреляли боевыми патронами. Он нашел гильзы от них.

Ранее власти сообщали, что в столкновениях пострадали более 1 тыс. человек, 400 из них госпитализированы. Сообщалось, что в Алматы погибли 13 силовиков.

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В городе полиция проводит зачистку. Задержали около 2 тыс. человек.

6 января в Алматы идет активная зачистка улиц силовиками. Во время спецоперации в полицию доставили более 2 тыс. человек. Убиты десятки человек, личности жертв устанавливают, заявила пресс-секретарь департамента полиции в Казахстане Солтанат Азирбек. Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный автогаз. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации. Тем временем Российская Федерация отправила в Казахстан войска в "составе миротворческих сил". Россияне "возьмут под охрану" государственные объекты.