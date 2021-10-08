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пятница, 08 октября 2021 16:19

В афганской мечети прогремел взрыв: десятки погибших

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В афганской мечети прогремел взрыв: десятки погибших
Мечеть подверглась нападению во время пятничной молитвы / Getty Images

Террорист-смертник напал на мечеть в городе Кундуз на севере Афганистана во время пятничной молитвы. В результате погибли не менее 50 человек.

Теракт совершили в мечети, принадлежащей мусульманскому меньшинству шиитов. Ни одна террористическая группа пока не взяла на себя ответственность за нападение. Об этом пишет ВВС.

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Мусульманские экстремисты-сунниты, включая местную группировку ИГИЛ, часто нападают на шиитскую общину, поскольку считают их еретиками. ИГИЛ также воюет с талибами за власть в Афганистане и недавно осуществил несколько взрывов. В основном на востоке страны.

"Талибан" взял под контроль Афганистан в конце августа после того, как иностранные войска ушли из страны по соглашению между США и "Талибаном".

Россия пригласит представителей талибов на международные переговоры по Афганистану, которые планирует провести в Москве 20 октября, сообщил спецпредставитель Путина по Афганистану Замир Кабулов.

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