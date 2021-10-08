Москва зовет талибов на переговоры

В марте в Москве уже прошла международная конференция по Афганистану, на которой была делегация талибов / Reuters

Россия пригласит представителей талибов на международные переговоры по Афганистану, которые планирует провести в Москве 20 октября, сообщил спецпредставитель Путина по Афганистану Замир Кабулов.

Кабулов не сообщил подробностей о запланированной конференции. Об этом пишет Al Jazeera.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американцы зашли в Афганистан

Переговоры пройдут после саммита G20 по Афганистану 12 октября. Его цель - помочь стране избежать гуманитарной катастрофы после прихода к власти талибов в середине августа.

В марте в Москве уже прошла международная конференция по Афганистану, на которой Россия, США, Китай и Пакистан опубликовали совместное заявление, в котором призвали все стороны заключить мирное соглашение и обуздать насилие. Они призвали "Талибан" не начинать наступательных операций в ближайшие месяцы. После этого талибы провели успешное наступления и захватили контроль над Афганистаном.

С тех пор как США и их союзники в конце августа вывели войска после 20 лет военного присутствия, талибы молниеносно захватили страну, а предыдущее правительство рухнуло.

Россию беспокоит возможность нападения на другие страны в регионе. Путин предупредил о возможности проникновения "исламистов" в бывшие советские республики Средней Азии, которые Москва считает своим южным защитным буфером. После захвата власти талибами, Россия провела военные учения в Таджикистане и перекинула технику на свою военную базу в этой стране.

В четверг, 7 октября, Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, в ходе которого два лидера обсудили ситуацию с безопасностью вокруг последних событий в Афганистане.

В последнее время Москва начала сотрудничать с "Талибаном", но не признала группировку, которая запрещена в России как "террористическая". В отличие от стран Запада, которые поспешили эвакуировать дипломатов после прихода талибов, Россия сохранила посольство в Кабуле.

Талибы заявили, что уничтожили очаг группировки ИДИЛ в Кабуле. Рейд они будто бы провели через несколько часов после взрыва у мечети