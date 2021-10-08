Москва зовет талибов на переговоры

 
Ексклюзивы
1/5
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Просмотров: 1323
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Просмотров: 3735
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Просмотров: 1080
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
Просмотров: 1125
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
1 Просмотров: 1395
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
Просмотров: 1665
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1188
Нужна ли нам латиница
Нужна ли нам латиница
Просмотров: 1269
"Стефанчук будет греть престол Зеленскому" - политолог связал увольнение Разумкова с досрочными выборами
"Стефанчук будет греть престол Зеленскому" - политолог связал увольнение Разумкова с досрочными выборами
Просмотров: 702
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
Просмотров: 1008
Фото
Все фото
13
7
3
8
4
В Тунисе столкнулись поезда: 33 человека пострадали
В Тунисе столкнулись поезда: 33 человека пострадали
Обесточенные дома и более 30 пострадавших: показали последствия землетрясения в Японии
Обесточенные дома и более 30 пострадавших: показали последствия землетрясения в Японии
Пакистан всколыхнуло мощное землетрясение: десятки погибших и сотни раненых
Пакистан всколыхнуло мощное землетрясение: десятки погибших и сотни раненых
В месте, где потонули десятки кораблей Первой мировой, откроют &quot;подводный музей&quot;
В месте, где потонули десятки кораблей Первой мировой, откроют "подводный музей"
Древние буддийские комплексы ушли под воду из-за наводнения
Древние буддийские комплексы ушли под воду из-за наводнения
Видео
Все видео
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла
На отдаленный остров почту и посылки присылают дронами
На отдаленный остров почту и посылки присылают дронами
Японию накрыло мощное землетрясение
Японию накрыло мощное землетрясение
Жена Саакашвили впервые прокомментировала его роман со "слугой"
Жена Саакашвили впервые прокомментировала его роман со "слугой"
Китайцы сняли фильм, как победили американцев
Китайцы сняли фильм, как победили американцев
Интервью
1/5
"Действующая власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии власти, "обилечивании" олигархов
"Действующая власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии власти, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 513
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 405
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
2 Просмотров: 756
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 990
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2088
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2021
Просмотров: 423
Святі місця
— Чого ти так рвешся в те Тальне? — дивується жінка. — В хаті холодно, пусто. Тільки гроші провозиш. Я не можу їй пояснити, ...
пятница, 08 октября 2021 10:08

Москва зовет талибов на переговоры

  Комментировать
Москва зовет талибов на переговоры
В марте в Москве уже прошла международная конференция по Афганистану, на которой была делегация талибов / Reuters

Россия пригласит представителей талибов на международные переговоры по Афганистану, которые планирует провести в Москве 20 октября, сообщил спецпредставитель Путина по Афганистану Замир Кабулов.

Кабулов не сообщил подробностей о запланированной конференции. Об этом пишет Al Jazeera.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американцы зашли в Афганистан

Переговоры пройдут после саммита G20 по Афганистану 12 октября. Его цель - помочь стране избежать гуманитарной катастрофы после прихода к власти талибов в середине августа.

В марте в Москве уже прошла международная конференция по Афганистану, на которой Россия, США, Китай и Пакистан опубликовали совместное заявление, в котором призвали все стороны заключить мирное соглашение и обуздать насилие. Они призвали "Талибан" не начинать наступательных операций в ближайшие месяцы. После этого талибы провели успешное наступления и захватили контроль над Афганистаном.

С тех пор как США и их союзники в конце августа вывели войска после 20 лет военного присутствия, талибы молниеносно захватили страну, а предыдущее правительство рухнуло.

Россию беспокоит возможность нападения на другие страны в регионе. Путин предупредил о возможности проникновения "исламистов" в бывшие советские республики Средней Азии, которые Москва считает своим южным защитным буфером. После захвата власти талибами, Россия провела военные учения в Таджикистане и перекинула технику на свою военную базу в этой стране.

В четверг, 7 октября, Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, в ходе которого два лидера обсудили ситуацию с безопасностью вокруг последних событий в Афганистане.

В последнее время Москва начала сотрудничать с "Талибаном", но не признала группировку, которая запрещена в России как "террористическая". В отличие от стран Запада, которые поспешили эвакуировать дипломатов после прихода талибов, Россия сохранила посольство в Кабуле.

Талибы заявили, что уничтожили очаг группировки ИДИЛ в Кабуле. Рейд они будто бы провели через несколько часов после взрыва у мечети

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Москва зовет талибов на переговоры». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
октября

Легендарному украинцу исполнилось бы 150 лет

Началась самая большая морская битва века

Как украинцы Закарпатья боролись за автономию

Самое читаемое
Ирэна Карпа прикрыла голую грудь блестящими наклейками
Ирэна Карпа прикрыла голую грудь блестящими наклейками
5
 Просмотров: 6696
Как носить шарф стильно: беспроигрышные идеи под любой образ
Как носить шарф стильно: беспроигрышные идеи под любой образ
9
 Просмотров: 5148
Жена Саакашвили впервые прокомментировала его роман со &quot;слугой&quot;
Жена Саакашвили впервые прокомментировала его роман со "слугой"
 1 Просмотров: 3762
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
6
 Просмотров: 3744
&quot;Зрелая красота людей и отношений&quot;: Боклан захватил сеть редким фото с любимой
"Зрелая красота людей и отношений": Боклан захватил сеть редким фото с любимой
5
 Просмотров: 2448
Мир
Россия может закрыть свою миссию при НАТО
Россия может закрыть свою миссию при НАТО Просмотров: 27
В Тунисе столкнулись поезда: 33 человека пострадали
В Тунисе столкнулись поезда: 33 человека пострадали
13
 Просмотров: 54
Обесточенные дома и более 30 пострадавших: показали последствия землетрясения в Японии
Обесточенные дома и более 30 пострадавших: показали последствия землетрясения в Японии
7
 Просмотров: 198
Россия направила 45 странам ответы относительно отравления Навального
Россия направила 45 странам ответы относительно отравления Навального Просмотров: 198
Индия открывается для туристов впервые за 1,5 лет
Индия открывается для туристов впервые за 1,5 лет Просмотров: 36
Больше всего комментируют
26
"На жене один оффшор на Сейшелах. Это нормально" - Арахамия
10
В Раде Путину на его день рождения напомнили, что он х*йло
5
"Пусть прибудет с вами сила" - Кива поклонился Путину
4
"Тимошенко показала высшую школу политического цинизма" - сети обсуждают спикериаду в Раде
3
Нападение на журналистов "Схем": в полиции не получили полного видео с камер банка
Голосов: 127
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть