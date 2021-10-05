Талибы заявили об уничтожении очага ИГИЛ

Операцию провели спецназовцы на севере Кабула. Фото: Reuters

Талибы заявили, что уничтожили очаг группировки "Исламское государство" в Кабуле

Рейд они провели через несколько часов после взрыва у мечети, сообщает "Радио Свобода".

Представитель талибов Забигулла Муджахид написал в Twitter, что всех членов организации убили во время ночной операции. Ее провели спецназовцы на севере Кабула.

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Официальных данных, что рейд был связан со взрывом возле мечети, нет.

3 октября в столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв у мечети Ид-Гах, где прощались с матерью представителя движения "Талибан" Забихулла Муджахида. Погибли несколько мирных жителей.