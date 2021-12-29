"Увидим" – Байден коротко ответил о встрече с Путиным в январе

 
Ексклюзивы
1/5
"Россия своих "кротов" любит, выращивает и продвигает в украинской власти" - Олег Рыбачук
"Россия своих "кротов" любит, выращивает и продвигает в украинской власти" - Олег Рыбачук
Просмотров: 261
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Просмотров: 702
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Просмотров: 1260
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Просмотров: 360
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2 Просмотров: 1260
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Просмотров: 900
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
Просмотров: 2817
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
5 Просмотров: 2745
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Застреленный городской голова и 13 трупов на дороге: вспоминаем самые громкие Ч
Просмотров: 1053
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Ипотека под 2 процента, но более высокие налоги: предприниматель рассказал о разнице жизни в Польше й Україні
Просмотров: 1017
Фото
Все фото
4
4
3
3
17
В США разбился самолет, все пассажиры погибли
В США разбился самолет, все пассажиры погибли
Украинцы разбились в ДТП в Словакии
Украинцы разбились в ДТП в Словакии
Пассажирский автобус сорвался в пропасть: погибли семь человек
Пассажирский автобус сорвался в пропасть: погибли семь человек
Археологи составили старейшее в мире генеалогическое дерево
Археологи составили старейшее в мире генеалогическое дерево
Как празднуют Рождество в мире
Как празднуют Рождество в мире
Видео
Все видео
Людей, боящихся уколов, вакцинируют в очках виртуальной реальности
Людей, боящихся уколов, вакцинируют в очках виртуальной реальности
Дед в 82 года на суперкаре Ferrari врезался в витрину магазина
Дед в 82 года на суперкаре Ferrari врезался в витрину магазина
Посадка легендарной украинской "Мрии" в туман попала на видео: впечатляющее кадры
Посадка легендарной украинской "Мрии" в туман попала на видео: впечатляющее кадры
Covid-19: в ЕС вакцинировали 78% взрослого населения
Covid-19: в ЕС вакцинировали 78% взрослого населения
Китай запустил в космос новый спутник
Китай запустил в космос новый спутник
Интервью
1/5
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 927
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1827
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1431
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 666
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 2304
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
27 декабря 2021
Просмотров: 603
Подарунок
– Оксано, меценат просить для новорічного звіту фото Сергія у візку. Що робити? – радиться знайома 36-річна Ганна з Дубна на ...
среда, 29 декабря 2021 06:55

"Увидим" – Байден коротко ответил о встрече с Путиным в январе

  Комментировать
&quot;Увидим&quot; – Байден коротко ответил о встрече с Путиным в январе
Президент США Джо Байден не подтвердил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 10 января. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден ответил "Увидим" на вопрос, встретится ли он с президентом РФ Владимиром Путиным 10 января.

В тот день предстоят переговоры по безопасности между США и Россией, на которых обсудят Украину, сообщает Reuters.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В случае вторжения в Украину США могут ввести против РФ "самые сильные" санкции

Уточняется, что Белый дом не ответил на запрос о том, имел ли Байден в виду именно эти переговоры по безопасности в своем комментарии о встрече с Путиным.

Ранее в Кремле допускалось, что еще один разговор между Байденом и Путиным может состояться до конца этого года.

США и их союзники проведут многосторонние переговоры с Россией, направленные на деэскалацию ситуации вокруг Украины 10-13 января.

Состоятся в трех разных форматах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Увидим" – Байден коротко ответил о встрече с Путиным в январе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
 Просмотров: 23994
Из ангара &quot;Антонов&quot; выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
Из ангара "Антонов" выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото
4
 Просмотров: 7776
Предпринимательницу вместе с сыном убили в собственном доме
Предпринимательницу вместе с сыном убили в собственном доме
6
 Просмотров: 6354
Кива разразился антиукраинским заявлением в эфире российского ток-шоу
Кива разразился антиукраинским заявлением в эфире российского ток-шоу
 Просмотров: 6192
Сколько процентов мужчин выбирают грудь, а не ягодицы женщин: неожиданная статистика
Сколько процентов мужчин выбирают грудь, а не ягодицы женщин: неожиданная статистика
8
 Просмотров: 4788
Мир
Вашингтон отреагировал на ликвидацию "Международного мемориала" Россией
Вашингтон отреагировал на ликвидацию "Международного мемориала" Россией
Отказала в сексе: 80-летний итальянец зарезал жену-украинк
Отказала в сексе: 80-летний итальянец зарезал жену-украинк Просмотров: 171
Больше всего за время пандемии: в мире обнаружили рекордное количество заражений Covid-19
Больше всего за время пандемии: в мире обнаружили рекордное количество заражений Covid-19 Просмотров: 63
Переговоры с РФ по Украине пройдут в трех форматах. В Госдепе США подтвердили даты
Переговоры с РФ по Украине пройдут в трех форматах. В Госдепе США подтвердили даты Просмотров: 252
Людей, боящихся уколов, вакцинируют в очках виртуальной реальности
Людей, боящихся уколов, вакцинируют в очках виртуальной реальности
 Просмотров: 45
Больше всего комментируют
10
Украинцы хотят видеть президентом Гордона
4
Директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров назвал подозрение Порошенко политическим делом
2
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2
После скандала с помощницей замминистра образования уволили
2
Депутат Госдумы РФ призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь
Голосов: 792
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть