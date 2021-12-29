"Увидим" – Байден коротко ответил о встрече с Путиным в январе

Президент США Джо Байден не подтвердил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 10 января. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден ответил "Увидим" на вопрос, встретится ли он с президентом РФ Владимиром Путиным 10 января.

В тот день предстоят переговоры по безопасности между США и Россией, на которых обсудят Украину, сообщает Reuters.

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Уточняется, что Белый дом не ответил на запрос о том, имел ли Байден в виду именно эти переговоры по безопасности в своем комментарии о встрече с Путиным.

Ранее в Кремле допускалось, что еще один разговор между Байденом и Путиным может состояться до конца этого года.

США и их союзники проведут многосторонние переговоры с Россией, направленные на деэскалацию ситуации вокруг Украины 10-13 января. Состоятся в трех разных форматах.