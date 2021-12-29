Переговоры с РФ по Украине пройдут в трех форматах. В Госдепе США подтвердили даты

Переговоры между США, НАТО и РФ состоятся в трех форматах. Фото: REUTERS

США и их союзники проведут многосторонние переговоры с Россией, направленные на деэскалацию ситуации вокруг Украины 10-13 января.

Состоятся в трех разных форматах, заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает Укринформ.

"Мы ждем взаимодействия с Россией и проведения диалога по стратегической стабильности 10 января. Кроме того, как мы понимаем, РФ и НАТО намерены провести заседание Совета НАТО – Россия 12 января, а обсуждения в ОБСЕ запланированы на 13 января", - рассказал представитель Госдепа.

Он убежден, что подход нынешней администрации США по отношению к Украине является четким и последовательным.

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"Мы стремились объединить Альянс вокруг двух подходов – сдерживания и дипломатии. Мы в НАТО имеем общую позицию по поводу последствий, перед которыми Россия встанет, если нападет на Украину. И мы также единственны в нашей готовности участвовать в дипломатии, основанной на принципах" , – заметил Прайс.

Ожидается обсуждение обеспокоенностей с обеих сторон. Спикер Госдепа подчеркнул, что будет соблюден принцип "ничего о наших союзниках и партнерах без наших союзников и партнеров".

Прайс в очередной раз выразил приверженность администрации США к дипломатическому разрешению конфликтов.

27 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что переговоры с Америкой на тему так называемых "гарантий безопасности" – требование РФ не расширять НАТО на восток – состоятся накануне саммита Россия – НАТО 11 января. В США уточнили - проведут с Россией переговоры по "напряжению вокруг Украины" и контролю над ядерным вооружением 10 января.