Россия и США проведут переговоры в январе

Лавров назвал дату переговоров в России и США. Фото: zn.ua

Переговоры между Соединенными Штатами Америки и Россией по теме так называемых "гарантий безопасности" пройдут 11 января, за день до саммита Россия-НАТО.

Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает "Украинская правда".

Представитель НАТО подтвердил, что генеральный секретарь Йенс Столтенберг решил созвать встречу РФ-НАТО 12 января.

По словам Лаврова, Москва проведет переговоры с Вашингтоном. Темами обсуждения станут требования Кремля по нерасширению НАТО, в частности Владимир Путин хочет гарантий, что Украина не вступит в Альянс.

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"Из США мы будем проводить основной раунд переговоров, который состоятся сразу после завершения новогодних каникул. НАТОвцы предложили устами Столтенберга как генсекретаря, но ясно, что это с подачи США, сразу после этого - через день - провести заседание совета Россия-НАТО", - заявил Лавров.

Последние переговоры в формате Россия-НАТО состоялись в июле 2019 года и с тех пор все попытки назначить дату встречи провалились. Украина хочет участвовать в консультациях по безопасности Соединенных Штатов, Европейского союза или НАТО с Россией. 17 декабря МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США. В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.