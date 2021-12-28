Переговоры США и России по Украине: Белый дом назвал точную дату

Белый дом назвал дату переговоров с Россией по ситуации вокруг Украины. Фото: pixabay.com

В понедельник, 10 января, Соединенные Штаты Америки и Россия проведут переговоры по "напряжению вокруг Украины" и контролю над ядерным вооружением.

Об этом заявил представитель службы национальной безопасности Белого дома, пишет AFP.

"США и РФ проведут переговоры по контролю над вооружениями и Украине 10 января", - сообщили в Белом доме.

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Представитель сказал, что "Штаты надеются на сотрудничество с Россией".

Затем ожидается, что представители Москвы и НАТО встретятся 12 января. Россия же и региональный орган безопасности ОБСЕ, в который входят США, встретятся 13 января.

27 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что переговоры с Америкой на тему так называемых "гарантий безопасности" - требование РФ нерасширять НАТО на восток - состоятся накануне саммита Россия - НАТО 12 января.