Путин рассказал, что будет из США и НАТО, если они не примут российские "гарантии безопасности"

Россия требует не брать Украину в НАТО. Фото: Reuters

В случае отказа США и НАТО предоставить России "гарантии безопасности", ответ "может быть разным" и "зависеть от рекомендаций военных экспертов".

Об этом рассказал президент России Владимир Путин, сообщает "ТАСС".

"Россия предложила гарантии безопасности не для того, чтобы что-то прекратить, а чтобы достичь дипломатического результата, будем стремиться к этому", — заявил Путин.

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При этом Путин все же рассчитывает, что Россия и США "смогут достичь юридически закрепленного переговорного результата".

Министерство иностранных дел России опубликовало предложения к НАТО по так называемым "гарантиям безопасности". Среди прочего, там содержится требование отказать Украине в перспективе вступления в Альянс. В опубликованных россиянами проектах предложений в США и НАТО есть предложение к Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение. В частности, отказаться от вступления Украины.