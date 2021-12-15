У Путина подтвердили еще один возможный разговор с Байденом

Разговор Байдена и Путина может состояться во второй раз. Фото: finbalance.com.ua

Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин могут провести еще один разговор до конца этого года.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

"Может. Но конкретных договоренностей нет", - сказал он в ответ на слова Байдена, который заявил, что планирует еще один разговор с Путиным.

7 декабря состоялся первый разговор Байдена и Путина об Украине. Во время разговора Байден предупредил президента РФ о решительных экономических и других мерах в случае усиления военной активности на границе с Украиной.

Два дня спустя, 9 декабря, Байден созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Зеленский после завершения саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе 15 декабря заявил, что нельзя без Украины решать что-либо об Украине. "Мы об этом подробно говорили с президентом США. Я очень хочу верить, что нет никаких теневых вещей в переговорах между США и РФ, что ничего нет за спиной Украины", – сказал Зеленский.