Увеличилось количество погибших от падения самолета в Стамбуле

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В результате аварии самолета в аэропорту Стамбула погибло не менее трех человек.

Об этом заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа, сообщает NTV.

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Он также сообщил, что трое раненых находятся в реанимации.

Некоторых пассажиров зажало элементами конструкции и кресел. Чтобы их освободить, спасатели прорезали корпус и снимали обшивку.

5 февраля в международном аэропорту имени Сабиха Гекчен в аварию попал лайнер, который совершал внутренний рейс из Измира. Лайнер упал с высоты 30 метров, врезался в ограждение и развалился на части.На его борту находились 171 пассажир и 6 членов экипажа. Украинцев среди пассажиров нет.