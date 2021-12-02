Утечка данных о звездах во главе с Элтоном Джоном обойдется в $666 млн

Певец Элтон Джон попал в число лиц, пострадавших от утечки данных / Getty Images

Британское "Управление комиссара по информации" оштрафовало правительство Великобритании на $666 млн за утечку данных о получателях так называемых новогодних подарков.

Среди тех, чьи данные попали в общественный доступ, были певец Элтон Джон и бывший лидер Консервативной партии Иэн Дункан Смит. Об этом пишет Politico.

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Штраф был наложен после того, как британское правительство нечаянно опубликовало в интернете файл, содержащий имена и неотредактированные адреса более 1000 человек, которые в списке на награды. Такие правительство дает преуспевшим личностям из разных сфер деятельности ежегодно в начале года.

"Самоуспокоенность правительства и их неспособность снизить риск утечки данных означали, что сотни людей потенциально подвергались риску мошенничества с использованием их личных данных и угроз их личной безопасности. Данные были онлайн в течение 21 мин", - сказал директор по расследованиям Стив Экерсли.

"Правительство хотело бы еще раз принести извинения за инцидент. Мы приняли меры, чтобы уменьшить любой потенциальный ущерб, немедленно проинформировав комиссара по информации и всех, кто пострадал от нарушения. Очень серьезно относимся к выводам комиссара и завершили внутреннюю проверку, а также приняли ряд мер, чтобы этого больше не повторилось. Это включает проверку общей безопасности системы, обучение управлению информацией и совершенствование внутренних процессов обработки данных работниками", - заявил представитель кабинета министров.

К хакерской атаке на сайт Военно-морских сил Украины в июле этого года причастна Россия. В результате атаки состоялась публикация некоторых документов и фейковых сообщений, связанных с учениями "Си Бриз -2021", которые проходили в бассейне Черного моря.





