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пятница, 09 июля 2021 22:01

Минобороны прокомментировало взлом сайта ВМС и утечку данных участников Sea Breeze

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Минобороны прокомментировало взлом сайта ВМС и утечку данных участников Sea Breeze
Сайт ВМС взломали хакеры. Фото: Reuters

К хакерской атаке на сайт Военно-морских сил причастна Россия.

Об этом сообщает пресс служба Министерства обороны Украины.

"В результате хакерских атак государства-агрессора состоялась публикация некоторых документов и фейковых сообщений, связанных с учениями "Си Бриз -2021", которые сейчас проходят в бассейне Черного моря.

Информационную операцию организовал Южный военный округ ВС РФ при поддержке киберподразделения центрального подчинения, разведывательных органов России", - говорится в сообщении.

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В Минобороны отметили, что ни один из документов не был получен в результате утечки информации из информационно-телекоммуникационных систем Вооруженных Сил Украины.

Сейчас угрозу устранили, работу сайта ВМС восстановлять в ближайшее время.

9 июля хакеры взломали сайт Военно-морских сил Украины и выложили в свободный доступ списки участников международных учений Sea Breeze 2021 и другие документы, связанные с учениями.

"Взял попользоваться вашим сайтом во время учений. Вдруг не все знают, кто на них приехал, поэтому я списки изложения, всех участников" морского боя ". Берите, пользуйтесь, унижайте, доминируйте, властвуйте. Ваш Джокер ДНР", - такое сообщение появилось на сайте ВМС.

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