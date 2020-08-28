Ураган "Лаура" добрался до американского побережья: первой жертвой стал ребенок

Мощный ураган "Лаура" добрался до побережья американских штатов Техас и Луизиана. Фото: Reuters

Мощный ураган "Лаура" добрался до побережья американского штата Луизиана. Его жертвами уже стали 6 человек.

Первой погибла 14-летняя девушка. На нее упало сломанное ураганом дерево. Об этом сообщило управление здравоохранения штата.

"Мы сегодня с сожалением подтверждаем смерть шести человек в связи со штормом", - проинформировало управления.

Губернатор Луизианы Джон Белл Эдвардс ранее сообщал о гибели 4-х человек. Все они были задавлены насмерть деревьями, поваленными ураганом. Сведения о жертвах из других штатов не поступали.

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Управление здравоохранения Луизианы зарегистрировало 67 случаев нарушения подачи водопроводной воды в жилые дома. Перебои коснулись более 220 тыс. человек.

Согласно последним оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами, скорость ветра в пределах тропического шторма составляет 22,3 м/с. Атмосферное явление находится в районе границы между штатами Луизиана и Арканзас и движется на северо-восток со скоростью 6,7 м/с.

Власти США готовилась к урагану "Лаура". Местные службы начали эвакуацию населения, согласно которой из штата Техас должны были выехать около 420 тыс. человек, а из штата Луизиана - 200 тыс. В ночь на четверг "Лаура", который считался на тот момент ураганом четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона, достиг побережья Луизианы и Техаса. В данных районах установилась штормовая погода, произошли наводнения. В указанных штатах около 800 тыс. домов остались без электроснабжения.