Ураган "Дориан": кто следующий в зоне опасности

 
Ексклюзивы
1/5
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
3 Просмотров: 1620
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1008
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
Просмотров: 612
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Просмотров: 8694
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1206
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1854
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 6318
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 6381
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1755
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 792
Фото
Все фото
23
4
3
3
3
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
Мощный взрыв разрушил 3 дома
Мощный взрыв разрушил 3 дома
66-летняя искательница сокровищ нашла кольцо, которое могло принадлежать Шекспиру
66-летняя искательница сокровищ нашла кольцо, которое могло принадлежать Шекспиру
Родители надругались над ребенком до смерти в первую годовщину рождения
Родители надругались над ребенком до смерти в первую годовщину рождения
Художница делает 3D татуировки ореолы соска женщинам, пережившим мастэктомию
Художница делает 3D татуировки ореолы соска женщинам, пережившим мастэктомию
Видео
Все видео
На Багамах жертв урагана "Дориан" стало больше
На Багамах жертв урагана "Дориан" стало больше
В России столкнулись два пассажирских самолета
В России столкнулись два пассажирских самолета
Ко Дню знаний в России пели "блатные" песни об алкоголе
Ко Дню знаний в России пели "блатные" песни об алкоголе
Ураган "Дориан" достиг самой высокой категории
Ураган "Дориан" достиг самой высокой категории
Позвал жену "к ноге": Трамп нарвался на шквал критики
Позвал жену "к ноге": Трамп нарвался на шквал критики
Интервью
1/5
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1008
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 29142
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6705
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2763
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 сентября 2019
Просмотров: 207
Великі люди
Коли виходжу з відпустки на початку вересня, їдучи зранку на роботу, відчуваю дивну тривогу, яка до вечора в суєті потроху вивітрюється, й не встигаю ...
четверг, 05 сентября 2019 23:23

Ураган "Дориан": кто следующий в зоне опасности

  Комментировать
Ураган &quot;Дориан&quot;: кто следующий в зоне опасности
Ураган "Дориан" унес жизни 21 человека. Фото: Укринформ

Ураган "Дориан" на выходных приблизится к атлантическому побережью Канады.

В субботу ураган будет двигаться южнее атлантических провинций, а под конец дня - через восток Новой Шотландии, к утру воскресенья достигнет восточной части Ньюфаундленда, сообщает канадский Центр ураганов.

Синоптики предупреждают о сильном ветре, троще деревьев и перебоях электроэнергии. Ожидаются штормы и высота волн более 12 метров.

Осадки достигнут отметки в 50 мм, а местами - 100 мм. Наибольшее количество осадков ожидается в Новой Шотландии, на острове Принца Эдуарда и в регионе залива Святого Лаврентия. Максимальная скорость ветра будет достигать 176 км/ч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ураган Дориан вынес на побережье Флориды пакеты с кокаином

Ураган "Дориан", который в Атлантическом океане достиг самой высокой, пятой категории мощности, в понедельник обрушился на Багамские острова. После этого подошел к южной части США и направился вдоль побережья на север штатов.

Жертвами непогоды стал 21 человек, преимущественно на Багамах. Мощные порывы ветра сносили крыши жилых домов, валили деревья. В американских штатах Флорида, Южная и Северная Каролина, Джорджия, Вирджиния объявлено чрезвычайное положение в связи с непогодой. В нескольких штатах проведена эвакуация значительной части населения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ураган "Дориан": кто следующий в зоне опасности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
сентября

Украина победила Россию в историческом матче

Боксер выбросил в реку золотую олимпийскую медаль

Позволили расправу над сторонниками прежней власти

Украинское правописание приблизили к русскому

Политзаключенного нашли в камере с разрезанным животом

Убитые братья стали первыми русскими святыми

Самое читаемое
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
3
 Просмотров: 50103
Зайцева &quot;ушла&quot; по этапу: показали фото и видео &quot;жилья&quot;
Зайцева "ушла" по этапу: показали фото и видео "жилья"
7
 Просмотров: 46144
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
23
 Просмотров: 29936
&quot;Мисс Украина-2019&quot;: в сеть попали самые &quot;горячие&quot; снимки участниц конкурса
"Мисс Украина-2019": в сеть попали самые "горячие" снимки участниц конкурса
24
 Просмотров: 25228
Тянул к мусорному баку: рассказали жуткие подробности убийства женщины
Тянул к мусорному баку: рассказали жуткие подробности убийства женщины Просмотров: 15057
Мир
Ураган Дориан вынес на побережье Флориды пакеты с кокаином
Ураган Дориан вынес на побережье Флориды пакеты с кокаином Просмотров: 333
В России загорелся военный вертолет
В России загорелся военный вертолет Просмотров: 243
Мужчина нашел в купленной банке с бобами одну фасолину
Мужчина нашел в купленной банке с бобами одну фасолину Просмотров: 1773
Собака выжила после того, как петарда разорвала ей нос и челюсть
Собака выжила после того, как петарда разорвала ей нос и челюсть Просмотров: 81
Меган Маркл представит собственную коллекцию одежды
Меган Маркл представит собственную коллекцию одежды Просмотров: 81
Больше всего комментируют
8
Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО
6
Депутат от "Слуги народа" спровоцировал скандал из-за российского флага
5
"Не завидуйте!". Депутат попалась на интимной переписке
4
Освобождение террориста Цемаха: активисты устроили митинг на Майдане Независимости
3
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
Голосов: 63
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua