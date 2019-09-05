Ураган "Дориан": кто следующий в зоне опасности

Ураган "Дориан" на выходных приблизится к атлантическому побережью Канады.
В субботу ураган будет двигаться южнее атлантических провинций, а под конец дня - через восток Новой Шотландии, к утру воскресенья достигнет восточной части Ньюфаундленда, сообщает канадский Центр ураганов.
Синоптики предупреждают о сильном ветре, троще деревьев и перебоях электроэнергии. Ожидаются штормы и высота волн более 12 метров.
Осадки достигнут отметки в 50 мм, а местами - 100 мм. Наибольшее количество осадков ожидается в Новой Шотландии, на острове Принца Эдуарда и в регионе залива Святого Лаврентия. Максимальная скорость ветра будет достигать 176 км/ч.
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Ураган "Дориан", который в Атлантическом океане достиг самой высокой, пятой категории мощности, в понедельник обрушился на Багамские острова. После этого подошел к южной части США и направился вдоль побережья на север штатов.
Жертвами непогоды стал 21 человек, преимущественно на Багамах. Мощные порывы ветра сносили крыши жилых домов, валили деревья. В американских штатах Флорида, Южная и Северная Каролина, Джорджия, Вирджиния объявлено чрезвычайное положение в связи с непогодой. В нескольких штатах проведена эвакуация значительной части населения.
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