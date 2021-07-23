Уникальный природный феномен шокировал очевидцев: невероятные кадры

Земля начала вылезать из-под воды. Фото: скриншот с видео

В северном штате Индии Харьяна произошел уникальный природный феномен - земля начала расти из-под воды.

Видео явления опубликовала в Facebook Джагат Вани, пишет The Indian Express.

Женщина сняла, как из-под воды начинает подниматься земля. Автор видео призвала людей отступить, ведь это может быть опасно для жизни.

"Это что-то новое. Замечательно. Земля поднимается сама собой. Мы понятия не имеем, что происходит ", - говорили очевидцы.

Пока точно неизвестно, что стало причиной такого природного явления. Земля могла подняться из-за тектонической активности, выразили свои догадки в сети. Другие были уверены, что феномен произошел из-за метана.

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"Это произошло из-за тектонической активности. Оставаться здесь опасно. Возможно, произошла какая-то вулканическая активность", - написал один из пользователей сети.

"Не совсем из-за тектонической активности. Метан, который застрял в земле, высвобождается, заставляя влажный слой образовывать пузырь. Кажется, именно это и происходит на видео", - ответил другой пользователь Facebook.

В России на Камчатке сняли на видео необычное явление в поселке Усть-Камчатск. На кадрах видно, как огромный рой комаров образует смерч, который затем распадается.