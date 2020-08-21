Уничтожат часть урожая винограда

Во Франции договорились собрать не весь виноград. Фото: pexels.com

Ппроизводители шампанского во Франции договорились уничтожить часть урожая винограда.

Спрос на шампанское из-за коронавируса сократился наиболее резко со времен Второй мировой войны, сообщает The Times.

Соглашение с виноградарями заключили 360 производителей, на которых приходится около 90% закупок винограда сортов шардоне, пино нуар и пино-менье. Виноградари согласились собирать не более 8 т винограда с гектара. Это на 22% меньше, чем в прошлом году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали страны с большими экономическими потерями из-за пандемии

Пятая часть урожая сгниет. Прогнозируют, что продажи компании LVMH, которой принадлежат бренды шампанского Moet & Chandon, Krug, Dom Perignon и Veuve Clicquot, снизятся на 30%.

Украинский бизнес готовится к внедрению жестких карантинных ограничений. Эксперты предупреждают, что до конца года ситуация на рынке труда не улучшится.