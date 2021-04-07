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четверг, 08 апреля 2021 07:20

Умерла первая женщина-премьер и "Железная леди" Великобритании

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Умерла первая женщина-премьер и &quot;Железная леди&quot; Великобритании
"Железная леди" Великобритании Маргарет Тэтчер в 1990-м / Wikipedia

8 апреля 2013 года, в возрасте 87 лет, умерла первая женщина-премьер Великобритании Маргарет Тэтчер. С 1979-го по 1990-й она занимала пост главы британского правительства - дольше всех в ХХ веке. Укротила профсоюза, приватизировала государственные предприятия, привела страну к победе в Фолклендской войны, и как близкий союзник президента США Рональда Рейгана сыграла важную роль в завершении холодной войны. Имела прозвище "Железная леди". Ее почитали за отстаивание консервативной политики и свободного рынка, оживили британскую экономику. Критики обвиняли ее инициативе ущерба для низших классов.

Маргарет Хильда Робертс родилась 23 октября 1925-го в английском городе Грэнтэма. Семья жила в квартире над продуктовым магазином, принадлежавший отцу, который тоже был местным политиком. После окончания Оксфордского университета в 1947-м работала химиком-исследователем. В начале 1950-х дважды безуспешно баллотировалась в парламент как кандидат от Консервативной партии.

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В 1951 году вышла замуж за Дениса Тэтчера, 1915-2003 годы, обеспеченного бизнесмена. Изучала право, а в 1953-м родила близнецов. В том же году получила квалификацию адвоката.

В 1959-м ее избрали в Палату общин от района Лондона. Поднялась по карьерной лестнице в партии, и когда в 1970-консерваторы пришли к власти под руководством Эдварда Хита, ее назначили секретарем по образованию. В этой роли противники-лейбористы называли ее "Тэтчер - похитительница молока" - сократила программы бесплатного молока для школьников. В 1975-м, когда к власти вернулись лейбористы, победила Хита и возглавила партию, а также была первой женщиной, которая стала лидером оппозиции в Палате общин.

В 1979-м, когда экономика Великобритании была в плохом состоянии, а профсоюзы проводили массовые забастовки, тори вернулись к власти, и Тэтчер избрали премьер-министром. Ее правительство снизило налог на прибыль, но увеличил налоги на товары и услуги, сократил или отменил государственные субсидии предприятиям, ввел меры жесткой экономии. Безработица резко возросло, а рейтинг Тэтчер упал.

В апреле 1982-го Аргентина напала на Фолклендские острова, принадлежащие Британии. Тэтчер направила туда войска, и к июню острова были вновь под британским контролем. Победа помогла переизбраться на пост премьера в 1983 году.

Во время второго срока правительство Тэтчер не обращал на забастовку шахтеров, который длился год, и принял закон, ограничивающий права профсоюзов, а также приватизировал ряд государственных предприятий, распродав государственное жилье и провел дерегуляции финансовой отрасли.

В 1984-м Тэтчер осталась невредимой после покушения ИРА на конференции тори в английском Брайтоне. В результате взрыва 5 человек погибли и более 30 получили ранения.

В международных отношениях была противницей коммунизма, имела тесные отношения с Рейганом, который руководил США с 1981 по 1989-й, и с которым разделяла консервативные взгляды. Однако также наладила связи с лидером СССР Михаилом Горбачевым, который пришел к власти в 1985 году.

В 1987-м Тэтчер избрали на третий срок. Пережила расхождение в собственной партии из-за ее противодействие дальнейшей экономической интеграции между Британией и остальной Европой. Ввела непопулярные налоги. В ноябре 1990 по настоянию членов его партии пошла с поста премьера. Ее сменил Джон Мейджор.

Покинула палату общин в 1992-м и была назначена в Палату лордов с титулом баронесса. Писала мемуары и ездила по миру, читая лекции. После серии мелких инсультов в начале 2000-х в значительной степени отступила от общественной деятельности.

После смерти Тэтчер в апреле 2013 года более 2000 гостей со всего мира посетили ее похороны в лондонском соборе святого Павла, который в 1965-м был местом захоронения премьера Уинстона Черчилля.

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Дата
08
апреля

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Умерла первая женщина-премьер и "Железная леди" Великобритании

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