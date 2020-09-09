Умер голливудский сценарист Рональд Харвуд

В Великобритании, в возрасте 85 лет скончался сценарист Рональд Харвуд, который известен по работе над фильмами Романа Полански "Пианист" и "Оливер Твист".
Харвуд умер в своем доме в графстве Сассекс. Обстоятельства и причины смерти на данный момент не приводятся, сообщает издание Telegraph со ссылкой на заявление семьи.
В 2010 году сценарист получил рыцарский титул.
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Харвуд получил премию "Оскар" в 2003 году за работу над "Пианистом" - ему досталась награда в номинации "Лучший адаптированный сценарий". Кроме того, в 2008 году он получил премию BAFTA за сценарий к "Скафандру и бабочке".
Среди других работ Харвуда - "Австралия" База Лурмана, "Любовь во время холеры" Майкла Ньюэлла, "Мнения сторон" Иштвана Сабо.
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