Умер голливудский сценарист Рональд Харвуд

Умер Рональд Гарвуд. Фото: РБК

В Великобритании, в возрасте 85 лет скончался сценарист Рональд Харвуд, который известен по работе над фильмами Романа Полански "Пианист" и "Оливер Твист".

Харвуд умер в своем доме в графстве Сассекс. Обстоятельства и причины смерти на данный момент не приводятся, сообщает издание Telegraph со ссылкой на заявление семьи.

В 2010 году сценарист получил рыцарский титул.

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Харвуд получил премию "Оскар" в 2003 году за работу над "Пианистом" - ему досталась награда в номинации "Лучший адаптированный сценарий". Кроме того, в 2008 году он получил премию BAFTA за сценарий к "Скафандру и бабочке". Среди других работ Харвуда - "Австралия" База Лурмана, "Любовь во время холеры" Майкла Ньюэлла, "Мнения сторон" Иштвана Сабо.