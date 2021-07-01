Умер эксминистр обороны США Дональд Рамсфельд

В городе Таос, Нью-Мексико, в возрасте 88 лет скончался бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд.

О его смерти сообщила семья в Twitter.

"Мы с глубокой скорбью сообщаем о смерти Дональда Рамсфельда, американского государственного деятеля и преданного мужа, отца, деда и прадеда", - говорится в сообщении.

Причиной смерти представитель семьи назвала миеломную болезни - вид злокачественной опухоли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американцы взяли Багдад

Рамсфельд был самым молодым министром обороны США. Занимал эту должность при президенте Джеральде Форде с 1975 по 1977 годы, а затем при президенте Джордже Буше с 2001 по 2006 год.

Руководил военными операциями США в Афганистане и Ираке. Они начались после террористической атаки на Пентагон 11 сентября 2001 года. Выступал за активную военно-политическую экспансию США во всем мире.

В начале 2021 Рамсфельд вместе с другими бывшими главами Минобороны США подписал письмо с призывом не использовать вооруженные силы для решения конфликтов после выборов. Обращение было опубликовано в то время, когда тогдашний президент США Дональд Трамп отказывался признавать объявлены результаты президентских выборов о победе Джо Байдена.